Марочко: силовики Киева в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что силовики Киева в Артёмовске (Бахмуте) в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста.

Как передаёт РИА Новости, Марочко заявил, что в Артёмовске отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесёнными на него опознавательными знаками красного креста, в котором вследствие было выявлено «нецелевое его использование в нарушение международных конвенций».

Он пояснил, что на данных автомобилях силовики Киева перевозят боеприпасы для подразделений.

Кроме того, идёт перемещение личного состава по населённому пункту.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики.