Рогов: замечена переброска сил ВСУ с запорожского направления в район Артёмовска
«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с Запорожского направления на Артёмовское», — цитирует его ТАСС.
По словам Рогова, группировка ВС Украины, которая находится на Запорожском направлении, не уменьшается. Кроме того, замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе украинских военных ВСУ.
На всём Запорожском участке линии боевого соприкосновения в данный момент сконцентрировано 70 тысяч военнослужащих ВСУ, добавил он.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинская армия в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск (Бахмут), который находится в оперативном окружении.
Он добавил, что для этой цели украинская армия сосредоточила три группировки.