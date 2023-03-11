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Рогов: замечена переброска сил ВСУ с запорожского направления в район Артёмовска

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Артёмовска (Бахмута) подразделения с Запорожского направления.

«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с Запорожского направления на Артёмовское», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, группировка ВС Украины, которая находится на Запорожском направлении, не уменьшается. Кроме того, замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе украинских военных ВСУ.

На всём Запорожском участке линии боевого соприкосновения в данный момент сконцентрировано 70 тысяч военнослужащих ВСУ, добавил он.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинская армия в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск (Бахмут), который находится в оперативном окружении.

Он добавил, что для этой цели украинская армия сосредоточила три группировки.

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