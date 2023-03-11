Экипаж «Торнадо-Г» ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Расчёт РСЗО «Торнадо-Г» российской армии, использовав тактику «кочующего» орудия, уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.

Об этом пишет РИА Новости.

«Кочующий» экипаж, который находился на удалении 200—300 м от огневой позиции, выдвинулся и нанёс огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта», — рассказал командир подразделения РСЗО ВС России.

Кроме того, авиационная ракета Р-37М ВС России показала высокую боевую эффективность применения в ходе спецоперации.

Отмечается, что в ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей, близкая к единице, — то есть на один военный самолёт ВСУ хватает одной ракеты.

Данные ракеты применялись в зоне спецоперации по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей, сказано в материале.