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Экипаж «Торнадо-Г» ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

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Расчёт РСЗО «Торнадо-Г» российской армии, использовав тактику «кочующего» орудия, уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.

Об этом пишет РИА Новости.

«Кочующий» экипаж, который находился на удалении 200—300 м от огневой позиции, выдвинулся и нанёс огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта», — рассказал командир подразделения РСЗО ВС России.

Кроме того, авиационная ракета Р-37М ВС России показала высокую боевую эффективность применения в ходе спецоперации.

Отмечается, что в ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей, близкая к единице, — то есть на один военный самолёт ВСУ хватает одной ракеты.

Данные ракеты применялись в зоне спецоперации по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей, сказано в материале.

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