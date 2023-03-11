РИА Новости: ракета Р-37М продемонстрировала высокую боевую эффективность в рамках СВО
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что в ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один военный самолёт ВСУ хватает одной ракеты.
Данные ракеты применялись в зоне спецоперации по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей, сказано в материале.
7 марта стало известно, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза.
Уточняется, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.
Также Минобороны России показало применение российскими артиллеристами самоходок «Гиацинт-С» в качестве «кочующих» орудий.