РИА Новости: группировку комплексов разведки «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза

Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.

В декабре прошлого года сообщалось, что армия России получила партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.