РИА Новости: группировку комплексов разведки «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза
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«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.
В декабре прошлого года сообщалось, что армия России получила партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе российской специальной военной операции на Украине.
Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.