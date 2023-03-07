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РИА Новости: группировку комплексов разведки «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза

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Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости: группировку комплексов разведки «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза
  • © НИИ «Вектор»

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.

В декабре прошлого года сообщалось, что армия России получила партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.

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