По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.

Офис президента Украины ранее заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский приняли решение продолжать оборону Артёмовска. Это значит, что в район Артёмовска и Часова Яра могут направить дополнительные соединения ВСУ и теробороны, а плотность подразделений украинской армии в районе Часова Яра и сопредельных городов может значительно вырасти.

При этом основной задачей ВСУ после частичной потери Артёмовска могут стать удержание наступления хотя бы в пределах административных границ города и осуществление операций по деблокированию в случае полного или частичного окружения бахмутской группировки.

Но о привлечении свежих сил речь не идёт, поскольку, по данным RT, не задействованных в боевых действиях резервов у ВСУ в данный момент практически нет. Большинство украинских частей будет снято с других направлений — Авдеевки, Кременной, Сватова, Запорожья, Харькова — и переброшено в Краматорск, Славянск, Константиновку, Северск.

Предположительно, часть свежих соединений сменит потрёпанные в боях части ВСУ или займёт оборонительные позиции, одновременно будет наращиваться группировка в районе Часова Яра.

Предположительно, восточные окраины Артёмовска уже частично оставлены подразделениями ВСУ. На позициях в районе промзоны мясокомбината, Забахмутки и южного пруда в качестве живого щита выставлены подразделения территориальной обороны и националистические батальоны, которые в данный момент ликвидируются передовыми группами ЧВК «Вагнер».

Основная часть подразделений украинской армии, оставшихся внутри периметра и не успевших отойти до начала оперативного окружения города, вероятно, получит приказ окопаться на правом берегу реки Бахмутки и ожидать подкрепления.

Внутри города оставшиеся подразделения ВСУ и территориальной обороны находятся в Комаровке и Собачевке, в районах центрального рынка, школы №5, южного пруда, нижнего и верхнего парков в правобережной части Артёмовска (Бахмута), поскольку городская застройка левобережья продолжает переходить под контроль Группы Вагнера. Манёвры и снабжение украинских войск затруднены распутицей и тем, что ВС России на данном участке имеют превосходство в средствах разведки и огневого поражения.

Ранее украинские СМИ писали, что военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.

По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.