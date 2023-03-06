Советник Пушилина Гагин: в Артёмовске находятся около 10 тысяч украинских военных

В Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

«Сейчас в Артёмовске остаётся достаточно большой гарнизон — это около 10 тыс. человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — цитирует его РИА Новости.

По его оценкам, ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским котлом.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.