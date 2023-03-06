Узнать больше

Офис Зеленского заявил, что Залужный поддержал продолжение боёв в Артёмовске

Короткая ссылка
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утверждают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский поддержали продолжение боёв в Артёмовске (Бахмуте).
Офис Зеленского заявил, что Залужный поддержал продолжение боёв в Артёмовске
  • AFP

Как пишет ТАСС, Зеленский провёл ставку верховного главнокомандующего, на которой подробно обсуждалась ситуация в Артёмовске.

В офисе Зеленского отметили, что президент задал вопрос Залужному и Сырскому о том, как действовать дальше.

«Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что ситуация вокруг Артёмовска привела к спорам между Зеленским и Залужным.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить