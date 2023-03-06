Офис Зеленского заявил, что Залужный поддержал продолжение боёв в Артёмовске

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утверждают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский поддержали продолжение боёв в Артёмовске (Бахмуте).

Как пишет ТАСС, Зеленский провёл ставку верховного главнокомандующего, на которой подробно обсуждалась ситуация в Артёмовске.

В офисе Зеленского отметили, что президент задал вопрос Залужному и Сырскому о том, как действовать дальше.

«Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что ситуация вокруг Артёмовска привела к спорам между Зеленским и Залужным.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.