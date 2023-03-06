Офис Зеленского заявил, что Залужный поддержал продолжение боёв в Артёмовске
- AFP
Как пишет ТАСС, Зеленский провёл ставку верховного главнокомандующего, на которой подробно обсуждалась ситуация в Артёмовске.
В офисе Зеленского отметили, что президент задал вопрос Залужному и Сырскому о том, как действовать дальше.
«Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.
Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что ситуация вокруг Артёмовска привела к спорам между Зеленским и Залужным.
Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.