Гагин: Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо
- AFP
Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
«Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта», — отметил он.
По словам Гагина, как передаёт РИА Новости, ВС Украины потеряли на защите Соледара и Артёмовска «существенную часть живой силы».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге.
8 февраля бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что у армии Украины нет средств для наступательных действий.
По его словам, она близка к разгрому и это может произойти, если оборона ВСУ будет прорвана.