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Гагин: Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо

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Украинские войска потеряли на защите Соледара и Артёмовска (Бахмута) десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
Гагин: Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо
  • AFP

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта», — отметил он.

По словам Гагина, как передаёт РИА Новости, ВС Украины потеряли на защите Соледара и Артёмовска «существенную часть живой силы».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге.

8 февраля бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что у армии Украины нет средств для наступательных действий.

По его словам, она близка к разгрому и это может произойти, если оборона ВСУ будет прорвана.

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