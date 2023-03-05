Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге.

«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — сказал он РИА Новости.

По его словам, речь идёт о подготовке весеннего наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря.

«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — отметил Рогов.

Он добавил, что резервы украинской армии концентрируются в основном в Днепропетровской области Украины, но также располагаются и в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области России.

«На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тыс. человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.