Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге
- AP
«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — сказал он РИА Новости.
По его словам, речь идёт о подготовке весеннего наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря.
«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — отметил Рогов.
Он добавил, что резервы украинской армии концентрируются в основном в Днепропетровской области Украины, но также располагаются и в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области России.
«На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тыс. человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.