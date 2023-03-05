Узнать больше

Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге.
Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге
  • AP

«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — сказал он РИА Новости.

По его словам, речь идёт о подготовке весеннего наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря.

«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — отметил Рогов.

Он добавил, что резервы украинской армии концентрируются в основном в Днепропетровской области Украины, но также располагаются и в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области России.

«На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тыс. человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить