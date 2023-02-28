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Депутат Рады Костенко заявил, что ВСУ могут начать контратаку через Мелитополь и Бердянск

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Украинские войска могут начать контрнаступление через Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил депутат Рады от партии «Голос», секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«(Главнокомандующий ВСУ Валерий. — RT) Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Костенко подчеркнул, что сроки такого наступления и возможности ВСУ будут зависеть от действий российских войск.

Ранее американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в материале для 19FortyFive заявил, что фортификационные и инженерные сооружения российской армии на передовой станут тяжёлым испытанием для ВСУ.

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