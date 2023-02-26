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Американский эксперт Фарли: Россия подготовила для ВСУ жёсткое испытание в виде укреплений

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Фортификационные и инженерные сооружения российской армии на передовой станут тяжёлым испытанием для ВСУ.
Американский эксперт Фарли: Россия подготовила для ВСУ жёсткое испытание в виде укреплений
  • РИА Новости

Такое мнение выразил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в материале для 19FortyFive.

По его словам, оборонительные рубежи России на данный момент выглядят «более грозными», чем несколько месяцев назад.

«Это делает общевойсковое наступление серьёзной проверкой возможностей Украины», — утверждает эксперт.

Фарли отметил, что западные поставки вооружений улучшили технологическую и материальную базу украинской армии, при этом остаются вопросы по подготовке и «интеграции разношёрстных военных систем в единое целое».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что украинскую армию ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге.

По словам военно-политического эксперта и советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, подрыв украинскими военными дамбы в Артёмовске (Бахмуте) не окажет влияния на наступление ВС России.

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