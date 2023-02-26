Депутат Госдумы Шеремет: ВСУ ждёт неприятный сюрприз при попытке наступления на юге

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что украинскую армию ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге.

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что все заявления украинской стороны о «захвате» Крыма являются элементами информационной войны, нацеленными на отвлечение внимания от потерь армии Украины.

«Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждёт очень неприятный сюрприз», — констатировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бахвальством слова президента Украины о подготовке к «захвату» Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.