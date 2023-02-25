Сенатор Цеков назвал бахвальством заявление Зеленского о подготовке к «захвату» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

По словам сенатора, такие заявления звучат в последний год постоянно.

«Цель одна — вдохнуть уверенность в граждан Украины, в Вооружённые силы Украины. Это не более чем бахвальство. На самом деле с точки зрения реальности выполнения этих заявлений они нулевые», — сказал Цеков.

Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.