Сенатор Цеков назвал бахвальством заявление Зеленского о подготовке к «захвату» Крыма
По словам сенатора, такие заявления звучат в последний год постоянно.
«Цель одна — вдохнуть уверенность в граждан Украины, в Вооружённые силы Украины. Это не более чем бахвальство. На самом деле с точки зрения реальности выполнения этих заявлений они нулевые», — сказал Цеков.
Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.