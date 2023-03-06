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Военные ВСУ в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие

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Военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.
Военные ВСУ в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие
  • AP

Газета пишет, что командование практически не даёт украинским военным времени на обучение перед тем, как их отправляют на поле боя. Отмечается, что некоторых бойцов готовят к боевым действиям две недели. 

Один из военных по имени Сергей рассказал, что солдатам ВСУ обещали, что сразу не отправят на нулевую линию, но потом их привезли посреди ночи и отправили в Артёмовск. 

Военный по имени Александр подтвердил, что многие батальоны ночью направляются в Артёмовск без подготовки.

В статье также приводятся слова миномётчиков, заявляющих о недостатке боеприпасов и необходимости использовать оружие времён Второй мировой войны.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.

По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.

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