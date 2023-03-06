Военные ВСУ в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие
- AP
Газета пишет, что командование практически не даёт украинским военным времени на обучение перед тем, как их отправляют на поле боя. Отмечается, что некоторых бойцов готовят к боевым действиям две недели.
Один из военных по имени Сергей рассказал, что солдатам ВСУ обещали, что сразу не отправят на нулевую линию, но потом их привезли посреди ночи и отправили в Артёмовск.
Военный по имени Александр подтвердил, что многие батальоны ночью направляются в Артёмовск без подготовки.
В статье также приводятся слова миномётчиков, заявляющих о недостатке боеприпасов и необходимости использовать оружие времён Второй мировой войны.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.
По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.