Военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.

Газета пишет, что командование практически не даёт украинским военным времени на обучение перед тем, как их отправляют на поле боя. Отмечается, что некоторых бойцов готовят к боевым действиям две недели.

Один из военных по имени Сергей рассказал, что солдатам ВСУ обещали, что сразу не отправят на нулевую линию, но потом их привезли посреди ночи и отправили в Артёмовск.

Военный по имени Александр подтвердил, что многие батальоны ночью направляются в Артёмовск без подготовки.

В статье также приводятся слова миномётчиков, заявляющих о недостатке боеприпасов и необходимости использовать оружие времён Второй мировой войны.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.

По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.