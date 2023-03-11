Минобороны России показало работу расчётов кочующих миномётов в зоне СВО

Российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчётов «кочующих миномётов» ЗВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что расчёты пользуются 120-миллиметровыми миномётами, которые отличаются тем, что для стрельбы из них не требуется специальной подготовки позиций.

Кроме того, авиационная ракета Р-37М ВС России показала высокую боевую эффективность применения в ходе спецоперации.

Отмечается, что в ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один военный самолёт ВСУ хватает одной ракеты.