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Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с трофейным оружием с Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с трофейными американским ПЗРК Stinger и ПЗРК «Игла», привезёнными с Украины.
Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с трофейным оружием с Украины
  • РИА Новости

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский «Стингер» и украинская «Игла» — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставило их для нас», — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что российские военные обязательно вернут захваченные трофеи «натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности».

Ранее глава Чечни опубликовал видео с десятью украинскими военнопленными в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.

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