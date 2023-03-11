Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с трофейным оружием с Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с трофейными американским ПЗРК Stinger и ПЗРК «Игла», привезёнными с Украины.

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский «Стингер» и украинская «Игла» — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставило их для нас», — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что российские военные обязательно вернут захваченные трофеи «натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности».

Ранее глава Чечни опубликовал видео с десятью украинскими военнопленными в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.