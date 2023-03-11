Депутат Водолацкий назвал безумием украинскую инициативу о переименовании России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию.

По мнению парламентария, здравомыслящий глава любого государства «не дойдёт до такого безумия».

«Это может делать только лишь больной человек с очень изощрённой фантазией после какого-то наркотического безумства. Один раз он уже поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи или после злоупотребления какими-то средствами… Он так же может и США переименовать, ему это взбредёт в голову — и он будет об этом говорить», — считает Водолацкий.

Депутат также отметил, что Украина уже давно потеряла свой суверенитет.

«Она не является субъектом международного права и управляется извне. И сам так называемый «президент Зеленский» ни одного шага не делает без одобрения Госдепа», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский поручил Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Уточняется, что соответствующая петиция на сайте президента набрала 25 тыс. голосов, необходимых для официального рассмотрения.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.