Узнать больше

Зеленский поручил Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.
Зеленский поручил Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление украинского лидера.

Уточняется, что соответствующая петиция на сайте президента набрала 25 тыс. голосов, необходимых для официального рассмотрения.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке», — цитирует издание Зеленского.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

Также в петиции Зеленскому предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о столетнем запрете въезда на Украину для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить