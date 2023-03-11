Зеленский поручил Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление украинского лидера.

Уточняется, что соответствующая петиция на сайте президента набрала 25 тыс. голосов, необходимых для официального рассмотрения.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке», — цитирует издание Зеленского.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

Также в петиции Зеленскому предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о столетнем запрете въезда на Украину для россиян.