На сайте офиса Зеленского появилась петиция о переименовании России в Московию

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

Об этом сообщило РИА Новости.

Также в петиции Зеленскому предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Петиция была внесена 23 ноября, она набрала около 50 голосов из 25 тыс., которые необходимы, чтобы её рассмотрел президент Украины.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о столетнем запрете въезда на Украину для россиян.