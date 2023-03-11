Захарова прокомментировала украинскую инициативу о переименовании России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поручение президента Украины Владимира Зеленского изучить переименование России в Московию.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала она в Telegram.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

Также в петиции Зеленскому предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Украинский лидер поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о столетнем запрете въезда на Украину для россиян.