Марочко заявил, что ВСУ перешли к глухой обороне на Краснолиманском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», — сказал он.
Марочко добавил, что было обнаружено, что украинские военные активно проводят фортификационные работы в районах населённых пунктов Терны, Заречное и Ямполь.
Также Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении.