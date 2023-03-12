Марочко заявил, что ВСУ перешли к глухой обороне на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины на Краснолиманском направлении сосредотачивают основные усилия на обороне.

Его слова приводит РИА Новости.

«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», — сказал он.

Марочко добавил, что было обнаружено, что украинские военные активно проводят фортификационные работы в районах населённых пунктов Терны, Заречное и Ямполь.

Также Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении.