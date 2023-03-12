Марочко: киевские силовики проводят ротацию на Купянском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

По словам Марочко, отмечается прибытие новых подразделений в районы населённых пунктов Стельмаховка и Розовка.

Ранее Андрей Марочко заявил, что в Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам.

Также он заявил о переброске под Кременную неподготовленных украинских мобилизованных.