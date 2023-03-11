«Хотят приписать себе все исторические победы»: в Москве отреагировали на украинскую инициативу по переименованию России
- Архивное фото. Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Владимира Зеленского поручить премьер-министру Украины изучить переименование России в Московию.
«Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на размещённую на сайте офиса президента Украины петицию, в которой говорится о возможности переименования России в Московию. Глава киевского режима поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» этот вопрос.Также на russian.rt.com «Борьба за бюджет»: как администрация Байдена планирует продолжать поддержку киевского режима
«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учётом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информированием меня и автора петиции о результатах», — приводит«СТРАНА.ua» текст ответа.
Петиция, в которой предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» — на «Московская Федерация», была размещена на сайте офиса президента Украины ещё в ноябре 2022 года. За этот период она набрала свыше 25 тыс. голосов — необходимый порог для рассмотрения президентом Украины.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT назвал инициативу «безумием».
«Нормальный, здравомыслящий глава любого государства не дойдёт до такого безумия, как поручать свои подчинённым решать вопросы переименования соседнего государства. Это может делать только лишь больной человек с очень изощрённой фантазией после какого-то наркотического безумства. Уже один раз он поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи», — подчеркнул он.
Парламентарий подчеркнул, что Украина находится под внешним управлением.
«Если откинуть все эмоции, Украина уже давно потеряла свой суверенитет, она не является субъектом международного права и управляется извне. И сам так называемый президент Зеленский ни одного шага не делает без одобрения Госдепа», — добавил Водолацкий.
Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров назвал украинскую инициативу очередной глупостью со стороны руководства киевского режима.
«При чём здесь название нашей страны — и Украина? Международное признанное название нашей страны — Россия. А они могут называть её «Московия», «Псковщина», «Уральщина», но от этого ничего не поменяется. Представители киевского режима пытаются историю России приписать себе. Они же понимают, что без России у них истории нет. Хотят изолировать нас от этой истории и приписать себе все исторические победы России и её историческое развитие», — заявил собеседник RT.
Помимо этого, 11 марта стало известно, что Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции, которые затронули 287 юридических лиц и 120 физических лиц, в том числе граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов. При этом большинство физлиц, которые подверглись ограничительным мерам, являются гражданам РФ.
Добавим, что под санкции подпали оператор государственных лотерей «Спортлото», а также ряд связанных с Россией букмекерских контор.