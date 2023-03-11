«Хотят приписать себе все исторические победы»: в Москве отреагировали на украинскую инициативу по переименованию России

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «проработать» возможность переименования России в Московию и замены термина «русский» на «московский». Таким образом глава киевского режима отреагировал на петицию, набравшую с ноября 2022 года более 25 тыс. голосов на сайте офиса президента Украины. Как отметила Мария Захарова, Зеленский своими ежедневными действиями доказывает правоту российской стороны в том, что из Украины пытаются создать «анти-Россию». В Госдуме подчеркнули, что ни один здравомыслящий глава государства не стал бы поручать своим подчинённым проработку вопроса по переименованию соседней страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Владимира Зеленского поручить премьер-министру Украины изучить переименование России в Московию.

«Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова в Telegram.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на размещённую на сайте офиса президента Украины петицию, в которой говорится о возможности переименования России в Московию. Глава киевского режима поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» этот вопрос.

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«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учётом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информированием меня и автора петиции о результатах», — приводит«СТРАНА.ua» текст ответа.

Петиция, в которой предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» — на «Московская Федерация», была размещена на сайте офиса президента Украины ещё в ноябре 2022 года. За этот период она набрала свыше 25 тыс. голосов — необходимый порог для рассмотрения президентом Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT назвал инициативу «безумием».

«Нормальный, здравомыслящий глава любого государства не дойдёт до такого безумия, как поручать свои подчинённым решать вопросы переименования соседнего государства. Это может делать только лишь больной человек с очень изощрённой фантазией после какого-то наркотического безумства. Уже один раз он поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи», — подчеркнул он.

Парламентарий подчеркнул, что Украина находится под внешним управлением.

«Если откинуть все эмоции, Украина уже давно потеряла свой суверенитет, она не является субъектом международного права и управляется извне. И сам так называемый президент Зеленский ни одного шага не делает без одобрения Госдепа», — добавил Водолацкий.

Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров назвал украинскую инициативу очередной глупостью со стороны руководства киевского режима.

«При чём здесь название нашей страны — и Украина? Международное признанное название нашей страны — Россия. А они могут называть её «Московия», «Псковщина», «Уральщина», но от этого ничего не поменяется. Представители киевского режима пытаются историю России приписать себе. Они же понимают, что без России у них истории нет. Хотят изолировать нас от этой истории и приписать себе все исторические победы России и её историческое развитие», — заявил собеседник RT.

Помимо этого, 11 марта стало известно, что Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции, которые затронули 287 юридических лиц и 120 физических лиц, в том числе граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов. При этом большинство физлиц, которые подверглись ограничительным мерам, являются гражданам РФ.

Добавим, что под санкции подпали оператор государственных лотерей «Спортлото», а также ряд связанных с Россией букмекерских контор.