Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российской гослотереи «Спортлото» и нескольких букмекерских контор, «связанных с Россией».

Об этом пишет «Клименко Тайм» со ссылкой на указ.

«Под санкции попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото», — сказано в сообщении.

Кроме того, в список, попали букмекерские конторы России «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет.

В конце февраля Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой, а также основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как заявил МИД России, продолжительность санкций со стороны киевского режима отражает оценки Украины продолжительности конфликта.