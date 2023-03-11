Узнать больше

Зеленский ввёл санкции против ряда российских букмекерских контор и физлиц

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российской гослотереи «Спортлото» и нескольких букмекерских контор, «связанных с Россией».

Об этом пишет «Клименко Тайм» со ссылкой на указ.

«Под санкции попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото», — сказано в сообщении.

Кроме того, в список, попали букмекерские конторы России «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет.

В конце февраля Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой, а также основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как заявил МИД России, продолжительность санкций со стороны киевского режима отражает оценки Украины продолжительности конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить