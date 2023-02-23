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Украинские СМИ сообщили о взрыве в центре Одессы

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В центре Одессы прозвучал взрыв, над городом поднялся чёрный дым.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в центре Одессы
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Vlasova

«В центре Одессы прозвучал взрыв. Местные Telegram-каналы публикуют фото дыма, который поднялся после этого. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении издания «Клименко Тайм» в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар и взрыв не связаны между собой, детали выясняются.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил об обстреле центра города со стороны украинских войск.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за ожидаемой активизации на праздниках обстрелов украинских террористов в Донбассе система ПВО работает в усиленном режиме.

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