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Пушилин предупредил об активизации обстрелов боевиков ВСУ в Донбассе на праздниках

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за ожидаемой активизации на праздниках обстрелов украинских террористов в Донбассе система ПВО работает в усиленном режиме.
Пушилин предупредил об активизации обстрелов боевиков ВСУ в Донбассе на праздниках
  • AP

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

«Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований усилятся», — указал Пушилин.

По его словам, российские артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме.

Ранее Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте.

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