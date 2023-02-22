Пушилин предупредил об активизации обстрелов боевиков ВСУ в Донбассе на праздниках
- AP
Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.
«Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований усилятся», — указал Пушилин.
По его словам, российские артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме.
Ранее Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте.