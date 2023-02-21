Врио главы ДНР Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте
Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это в первую очередь попытка утолить снарядный голод», — передаёт его слова РИА Новости.
Он отметил, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, которые ВСУ уже используют «против мирного населения».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.