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Врио главы ДНР Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте

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Соединённые Штаты новой военной помощью пытаются «утолить снарядный голод» Украины.

Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это в первую очередь попытка утолить снарядный голод», — передаёт его слова РИА Новости.

Он отметил, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, которые ВСУ уже используют «против мирного населения».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.

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