В МИД России заявили, что срок санкций Киева указывает на оценку длительности конфликта
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«Интересно, что всё чаще киевский режим вводит ограничительные меры «на 50 лет», что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта», — говорится в сообщении ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против 200 компаний и предприятий, включая атомную отрасль России.
В числе подсанкционных предприятий оказались «Росатом» и его дочерние компании.
Согласно тексту документа, ограничения введены сроком на 50 лет.