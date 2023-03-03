В МИД России заявили, что срок санкций Киева указывает на оценку длительности конфликта

Продолжительность санкций со стороны киевского режима, видимо, отражает оценки Украины продолжительности конфликта, заявили в МИД России.

«Интересно, что всё чаще киевский режим вводит ограничительные меры «на 50 лет», что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против 200 компаний и предприятий, включая атомную отрасль России.

В числе подсанкционных предприятий оказались «Росатом» и его дочерние компании.

Согласно тексту документа, ограничения введены сроком на 50 лет.