Зеленский ввёл санкции против Пригожина, Исинбаевой и других россиян
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
Также в санкционный список попали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Санкции также введены против связанных с Евгением Пригожиным структур.
Речь идёт о компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «ЧВК Вагнер Центр» и других.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против граждан России.
Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что санкции ЕС против России провалились и ударили по европейцам.