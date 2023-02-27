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Зеленский ввёл санкции против Пригожина, Исинбаевой и других россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой, а также основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Также в санкционный список попали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Санкции также введены против связанных с Евгением Пригожиным структур.

Речь идёт о компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «ЧВК Вагнер Центр» и других.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против граждан России.

Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что санкции ЕС против России провалились и ударили по европейцам.

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