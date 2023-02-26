Французский политик Филиппо: санкции ЕС против России провалились и ударили по европейцам

Санкционная политика Евросоюза против России провалилась, раз Брюссель вынужден принимать уже десятый пакет ограничительных мер менее чем за один год. Такое мнение высказал журналистам лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это провал. Если вам нужно принимать десять пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несёт мир, но ведёт к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти», — сказал Филиппо во время «Национального марша за мир» в Париже.

По его мнению, лучше перейти к переговорам с Россией и «спокойно порассуждать над проблемами, которые существуют уже много лет».

«Так мы не найдём решение, мы лишь всё приближаемся к третьей мировой войне», — цитирует политика РИА Новости.

Французский обозреватель Мерьядек Раффре ранее заявил, что Россия свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику.