Французский политик Филиппо: санкции ЕС против России провалились и ударили по европейцам
- AFP
«Это провал. Если вам нужно принимать десять пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несёт мир, но ведёт к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти», — сказал Филиппо во время «Национального марша за мир» в Париже.
По его мнению, лучше перейти к переговорам с Россией и «спокойно порассуждать над проблемами, которые существуют уже много лет».
«Так мы не найдём решение, мы лишь всё приближаемся к третьей мировой войне», — цитирует политика РИА Новости.
Французский обозреватель Мерьядек Раффре ранее заявил, что Россия свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику.