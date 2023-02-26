Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия санкций Запада и перестроила экономику
Об этом сообщает новостной журнал Valeurs Actuelles.
По словам Раффре, обычные граждане России почти не заметили изменений.
«В Москве всё как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — сказал французский журналист.
Он также отметил, что России удалось стабилизировать рубль.
Ранее Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России.
Также сообщалось, что введённые ЕС антироссийские санкции коснулись Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф».