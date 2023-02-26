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Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия санкций Запада и перестроила экономику

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Французский обозреватель Мерьядек Раффре заявил, что Россия с лёгкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику.

Об этом сообщает новостной журнал Valeurs Actuelles.

По словам Раффре, обычные граждане России почти не заметили изменений.

«В Москве всё как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — сказал французский журналист.

Он также отметил, что России удалось стабилизировать рубль. 

Ранее Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России.

Также сообщалось, что введённые ЕС антироссийские санкции коснулись Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф».

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