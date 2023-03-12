Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артёмовске
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артёмовске», — указал собеседник агентства.
Он добавил, что ВСУ снаряжают такие дроны самодельными взрывными устройствами с дальнейшим использованием их в качестве барражирующих боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинские террористы угрожали применить против России самопальные дроны-камикадзе, предположительно, с синильной кислотой — её нацистская Германия использовала для уничтожения евреев в концлагерях.