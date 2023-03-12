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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артёмовске

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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооружённые силы Украины часто применяют в Артёмовске (Бахмуте) дроны-камикадзе, а также показал сбитый дрон FPV.
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артёмовске», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ снаряжают такие дроны самодельными взрывными устройствами с дальнейшим использованием их в качестве барражирующих боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что украинские террористы угрожали применить против России самопальные дроны-камикадзе, предположительно, с синильной кислотой — её нацистская Германия использовала для уничтожения евреев в концлагерях.

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