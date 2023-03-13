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Минобороны России: за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО HIMARS и 16 беспилотников ВСУ

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За прошедшие сутки российские войска сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО HIMARS и 16 беспилотников ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС России поразили одну противорадиолокационную ракету HARM.

В Минобороны также сообщили, что за сутки «Южная» группировка войск ВС России в ходе активных действий на Донецком направлении уничтожила до 190 украинских военнослужащих.

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