Минобороны России: за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО HIMARS и 16 беспилотников ВСУ
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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
Кроме того, ВС России поразили одну противорадиолокационную ракету HARM.
В Минобороны также сообщили, что за сутки «Южная» группировка войск ВС России в ходе активных действий на Донецком направлении уничтожила до 190 украинских военнослужащих.