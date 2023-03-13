Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении почти 200 человек
- AFP
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На Краснолиманском направлении армия Украины потеряла до 110 человек, говорится в сводке.
«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях... уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отметили в министерстве.
Ранее Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. Также в статье со ссылкой на одного из украинских солдат, находящегося в Артёмовске (Бахмуте), говорится, что ситуация ухудшается с каждым днём.