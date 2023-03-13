Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении почти 200 человек

За сутки «Южная» группировка войск ВС России в ходе активных действий на Донецком направлении уничтожила до 190 украинских военнослужащих, сообщило российское Министерство обороны.

На Краснолиманском направлении армия Украины потеряла до 110 человек, говорится в сводке.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях... уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отметили в министерстве.

Ранее Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. Также в статье со ссылкой на одного из украинских солдат, находящегося в Артёмовске (Бахмуте), говорится, что ситуация ухудшается с каждым днём.