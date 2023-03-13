Действовал в интересах ГУР Минобороны Украины: в Новгородской области задержали склонявшего мобилизованных к госизмене

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданина РФ в Новгородской области. Как сообщает пресс-служба ФСБ, мужчина, действовавший в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, склонял призванных в ряды Вооружённых сил России в рамках частичной мобилизации к совершению госизмены. Он, в частности, намеревался получить информацию о местах дислокации российских войсковых частей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

В Новгородской области задержан гражданин РФ, действовавший в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путём предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», — приводит текст сообщения ТАСС.

Суд избрал задержанному меру в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Белгородская область

Ранним утром 13 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, было сбито четыре ракеты. В результате атаки пострадал один человек, было повреждено два частных домовладения.

«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил Гладков.

10 марта украинские войска обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, в результате чего пострадал один человек.

На Украине женщин активно вербуют в ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости сообщил, что украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО.

«Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — подчеркнул он.

По его словам, предпочтение отдаётся женщинам в возрасте от 22 до 45 лет.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт. Указ распространяется на женщин, которые имеют сходную с военно-учётной специальностью профессию.

Кременная

Украинские войска на Сватовско-Кременском направлении столкнулись с нехваткой горюче-смазочных материалов, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Подразделениям вооружённых формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объёме, теперь сократили ещё практически на четверть», — заявил он.

Ранее военкор RT Игорь Жданов сообщил, что численность ВСУ около Кременной постепенно уменьшается — отчасти из-за тяжёлых потерь, отчасти из-за того, что украинское командование перебрасывает силы к Артёмовску. Корреспондент побывал на позициях расчёта ВДВ «Гиацинт», прикрывающего наступление российских сухопутных войск в лесном массиве.

Обстрелы Донбасса

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по трём населённым пунктам 64 снаряда. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

При обстрелах применялись артиллерия калибра 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня HIMARS и «Смерч», а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. В результате были повреждены 15 домостроений в Киевском, Куйбышевском, Калининском, Ленинском и Петровском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — женщины в Калининском районе Донецка», — уточняется в информационной сводке.