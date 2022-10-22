Зеленский подписал закон о добровольном воинском учёте женщин
Как пишет ТАСС, указ распространяется на женщин, которые имеют сходную с военно-учётной специальностью профессию.
Они могут быть поставлены на воинский учёт в добровольном порядке, если им позволяет возраст и медицинские показатели.
21 сентября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учёте женщин.
До этого военнослужащий одного из подразделений ВС России с позывным Пианист сообщил о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ со стороны украинских властей.