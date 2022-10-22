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Зеленский подписал закон о добровольном воинском учёте женщин

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Как пишет ТАСС, указ распространяется на женщин, которые имеют сходную с военно-учётной специальностью профессию.

Они могут быть поставлены на воинский учёт в добровольном порядке, если им позволяет возраст и медицинские показатели.

21 сентября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учёте женщин.

До этого военнослужащий одного из подразделений ВС России с позывным Пианист сообщил о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ со стороны украинских властей.

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