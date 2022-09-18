военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Военный рассказал о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ВСУ

Короткая ссылка
Военнослужащий одного из подразделений ВС России с позывным Пианист сообщил о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ со стороны украинских властей.
Военный рассказал о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам военного, мирным жителям угрожают расправой над их родными и близкими при отказе вступать в украинскую армию.

Своей основной целью нахождения в зоне боевых действий военнослужащий назвал защиту мирного населения Украины и республик Донбасса, в отношении которого киевский режим устраивает систематический террор.

Ранее сообщалось, что на Украине с 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить