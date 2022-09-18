Военный рассказал о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ВСУ

Военнослужащий одного из подразделений ВС России с позывным Пианист сообщил о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ со стороны украинских властей.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам военного, мирным жителям угрожают расправой над их родными и близкими при отказе вступать в украинскую армию.

Своей основной целью нахождения в зоне боевых действий военнослужащий назвал защиту мирного населения Украины и республик Донбасса, в отношении которого киевский режим устраивает систематический террор.

Ранее сообщалось, что на Украине с 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей.