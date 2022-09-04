военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист Смилко: с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учёт

Короткая ссылка
С 1 октября на Украине военнообязанные женщины должны встать на воинский учёт. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на юриста украинского Министерства обороны Владимира Смилко.
Юрист Смилко: с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учёт
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«С 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на военнообязанных женщин распространяется запрет на выезд из страны в условиях военного положения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, власти Украины разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить