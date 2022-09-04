Юрист Смилко: с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учёт

С 1 октября на Украине военнообязанные женщины должны встать на воинский учёт. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на юриста украинского Министерства обороны Владимира Смилко.

«С 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на военнообязанных женщин распространяется запрет на выезд из страны в условиях военного положения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, власти Украины разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом.