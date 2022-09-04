Юрист Смилко: с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учёт
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«С 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на военнообязанных женщин распространяется запрет на выезд из страны в условиях военного положения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.
Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, власти Украины разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом.