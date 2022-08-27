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На Украине разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом

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Власти Украины разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
На Украине разрешили морякам выезжать за границу по согласованию с военкоматом
  • AP
  • © David Goldman

«Моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию с военкоматом. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании», — написал он в своём Telegram.

По словам Шмыгаля, покидать страну смогут мужчины, являющиеся членами экипажей морских и речных судов, продолжающие работу.

Разрешение также коснётся курсантов и студентов учебных заведений, которые должны будут пройти практику на корабле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

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