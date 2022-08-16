Зеленский назвал условие для снятия ограничения на выезд мужчин с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Он отметил, что в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — приводит РИА Новости комментарий Зеленского в ответ на петицию о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин без военного опыта.

Документ набрал более 27 тыс. голосов.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.