Зеленский назвал условие для снятия ограничения на выезд мужчин с Украины
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Он отметил, что в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.
«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — приводит РИА Новости комментарий Зеленского в ответ на петицию о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин без военного опыта.
Документ набрал более 27 тыс. голосов.
Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.