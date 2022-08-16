военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский назвал условие для снятия ограничения на выезд мужчин с Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.
Зеленский назвал условие для снятия ограничения на выезд мужчин с Украины
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — приводит РИА Новости комментарий Зеленского в ответ на петицию о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин без военного опыта.

Документ набрал более 27 тыс. голосов.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить