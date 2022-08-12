Зеленский внёс законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Как сообщает РИА Новости, текст документа недоступен для просмотра, однако законопроекты отображаются на официальном сайте Рады в списке переданных на рассмотрение руководству.

Ранее СБУ раскрыла группу лиц, которая оказывала мужчинам помощь в уклонении от призыва: призывников вывозили на подконтрольную России часть Запорожской области.

В Госпогранслужбе Украины позже сообщили о похожей ситуации в Харьковской области.