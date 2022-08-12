Зеленский внёс законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине
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Как сообщает РИА Новости, текст документа недоступен для просмотра, однако законопроекты отображаются на официальном сайте Рады в списке переданных на рассмотрение руководству.
Ранее СБУ раскрыла группу лиц, которая оказывала мужчинам помощь в уклонении от призыва: призывников вывозили на подконтрольную России часть Запорожской области.
В Госпогранслужбе Украины позже сообщили о похожей ситуации в Харьковской области.