В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Задержанный арестован на два месяца.
В начале марта сообщалось, что ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене в форме оказания финансовой помощи украинским войскам.
Ранее на Алтае возбудили дело на женщину за направленное против безопасности России сотрудничество с Украиной.