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В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

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В Новгородской области задержан гражданин России, который в интересах ВСУ пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.
В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Задержанный арестован на два месяца.

В начале марта сообщалось, что ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене в форме оказания финансовой помощи украинским войскам.

Ранее на Алтае возбудили дело на женщину за направленное против безопасности России сотрудничество с Украиной.

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