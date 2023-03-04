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Москвичка задержана за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ

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ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене в форме оказания финансовой помощи украинским войскам.
Москвичка задержана за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что она была задержана, когда пыталась покинуть Россию.

Лефортовский районный суд уже отправил подозреваемую под арест на два месяца.

Ранее на Алтае возбудили дело на женщину за направленное против безопасности России сотрудничество с Украиной.

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