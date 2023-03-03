На Алтае возбудили дело на женщину за направленное против безопасности России сотрудничество с Украиной
- РИА Новости
«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки России 1978 года рождения, установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России», — цитирует спецслужбу ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о сотрудничестве с украинской организацией.
В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Ранее ФСБ предотвратила готовившийся по заданию спецслужб Украины теракт на Кавказе.