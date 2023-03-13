Марочко: Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки на фронт
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт.
- Gettyimages.ru
«... отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — написал он в Telegram.
Марочко отметил, что данная информация получена из собственных источников.
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