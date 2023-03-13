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Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на кременском участке фронта

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подразделениям украинской армии, которые выполняют задачи на сватовско-кременском участке, сократили выделение материальных средств.

«Больше всего это коснулось ГСМ», — заявил Марочко.

3 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

В феврале бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.

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