Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на кременском участке фронта
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, подразделениям украинской армии, которые выполняют задачи на сватовско-кременском участке, сократили выделение материальных средств.
«Больше всего это коснулось ГСМ», — заявил Марочко.
3 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.
В феврале бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.