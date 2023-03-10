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Губернатор сообщил об одном пострадавшем при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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В результате обстрела украинскими военными села Ясные Зори в Белгородской области пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил об одном пострадавшем при обстреле ВСУ села в Белгородской области
  • РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с ранением руки», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь, в результате обстрела повреждён ангар на территории сельхозпредприятия.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.

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