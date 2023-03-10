Губернатор сообщил об одном пострадавшем при обстреле ВСУ села в Белгородской области
- РИА Новости
«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с ранением руки», — написал он в Telegram.
Гладков добавил, что мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь, в результате обстрела повреждён ангар на территории сельхозпредприятия.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.