Узнать больше

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сработала в Новом Осколе.

3 февраля в регионе продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности до особого распоряжения. Также высокий («жёлтый») уровень террористической опасности был продлён в Брянской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить