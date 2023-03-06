Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.

«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сработала в Новом Осколе.

3 февраля в регионе продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности до особого распоряжения. Также высокий («жёлтый») уровень террористической опасности был продлён в Брянской области.