Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сработала в Новом Осколе.
3 февраля в регионе продлили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности до особого распоряжения. Также высокий («жёлтый») уровень террористической опасности был продлён в Брянской области.