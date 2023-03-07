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Командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО после отравления

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов вернулся в зону проведения спецоперации после отравления неизвестным веществом.
Командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО после отравления
  • РИА Новости

«На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время. Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на Алаудинова.

Он уточнил, что Алаудинов получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом.

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