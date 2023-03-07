Командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО после отравления
- РИА Новости
«На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время. Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на Алаудинова.
Он уточнил, что Алаудинов получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом.